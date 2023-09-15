Владимир Минеев объяснил, что для него значит Родина

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, как лично относится к понятию «Родина».

В прошлом году 33-летний спортсмен отправился на территорию СВО, где присоединился к российским вооружённым силам. Позже он взял временный отпуск с целью подготовки к поединку по правилам кикбоксинга с бразильцем Рафаэлем Карвальо.

«Родина для меня — это родные мне места и родные мне люди. Это то, где я вырос, и то, за что я готов умереть. То, за что умирали мои предки, мой брат. Родина для меня — это то, что происходит у меня в стране. Родина — это моя страна, это святое», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Очный бой между Минеевым и Карвальо состоится сегодня, 15 сентября, в Элисте. За свою карьеру в ММА россиянин провёл 18 поединков, одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Один поединок россиянина завершился вничью.