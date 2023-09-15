ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Шлеменко и Илич проведут реванш в декабре

Первый бой выиграл серб.
15 сентября 2023 16:16
автор: Александр Кожевников

Исполнительный директор RCC Николай Клименко заявил, что в декабре их промоушен проведёт реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты еще не подписали, но уже финальная стадия переговоров. Там же состоится возвращение Алексея Олейника, соперника пока подбираем. Еще должен состояться бой Ивана Штыркова с Максимом Гришиным. И какие-то супербои другого масштаба, но тоже интересные», — приводит слова Клименко Sport24.

Первый бой между Шлеменко и Иличем состоялся в августе 2022 года. Тот поединок выиграл боец из Сербии, нокаутировав Шлеменко уже на первой минуте боя.

За свою карьеру в ММА Шлеменко принял участие в 78 поединках и одержал 62 победы.

источник: Sport24.ru
Владимир Минеев объяснил, что для него значит Родина
В прошлом году спортсмен стал участником СВО.
15.09.2023 15:45
ММА
автор: Глеб Шевяков
«Вызвал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом». Роман Копылов — о желаемом сопернике
16 сентября российский боец встретится с Джошом Фремдом.
15.09.2023 14:53
ММА
автор: Виталий Овсянников
Гаджиев – о реванше Шевченко и Грассо: это будет последняя охота для Вали
Промоутер отметил, что бой с мексиканкой станет отличной возможность для ветеранки UFC хлопнуть дверью на последок.
15.09.2023 14:21
ММА
автор: Никита Плохих
Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от матча-реванша с Алексой Грассо
В первом бою мексиканка одержала сенсационную победу.
15.09.2023 14:04
ММА
автор: Виталий Овсянников
Вячеслав Дацик рассказал, что находится в зоне СВО
Вячеслав Дацик рассказал, что находится в зоне СВО
Спортсмен призвал коллег присоединиться к нему и местным добровольцам.
15.09.2023 13:35
ММА
автор: Глеб Шевяков
Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор проведет свой следующий бой в UFC
Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор проведет свой следующий бой в UFC
В последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года.
15.09.2023 13:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
Дю Плесси считает, что Исраэль Адесанья не заслужил реванша с Шоном Стриклендом
У бойцов конфликт на расовой почве.
14.09.2023 18:17
ММА
автор: Александр Бойченко
Хавьер Мендес объяснил, как Чендлеру победить Макгрегора: действуй в стиле Хабиба
Бойцы должны подраться в конце 2023 года.
14.09.2023 18:07
ММА
автор: Александр Бойченко
Дана Уайт потерял должность президента UFC 
Дана Уайт потерял должность президента UFC 
Американский функционер возглавлял промоушен с 2021 года. 
14.09.2023 16:38
ММА
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.