Шлеменко и Илич проведут реванш в декабре

Исполнительный директор RCC Николай Клименко заявил, что в декабре их промоушен проведёт реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты еще не подписали, но уже финальная стадия переговоров. Там же состоится возвращение Алексея Олейника, соперника пока подбираем. Еще должен состояться бой Ивана Штыркова с Максимом Гришиным. И какие-то супербои другого масштаба, но тоже интересные», — приводит слова Клименко Sport24.

Первый бой между Шлеменко и Иличем состоялся в августе 2022 года. Тот поединок выиграл боец из Сербии, нокаутировав Шлеменко уже на первой минуте боя.

За свою карьеру в ММА Шлеменко принял участие в 78 поединках и одержал 62 победы.