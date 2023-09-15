Боец смешанных единоборств Мажидов при попытке защитить девушку получил ножевое ранение

Поп-боец ММА из Дагестана Джахар Мажидов вступился за девушку и в результате стычки с группой людей получил ножевое ранение. Об этом сообщает издание Mash.

По словам дагестанского атлета, он вместе с товарищем вступил в перепалку с компанией из девяти человек, которые неадекватно себя вели в продуктовом магазине и приставали к сотруднице. По итогам драки боец получил ножевое ранение, так как противники применяли разбитые бутылки и ножи. Джахар в настоящий момент находится в больнице, а нападавших задержала полиция.

Мажидов выступает в промоушене Hardcore Fighting. За свою карьеру 29-летнего спортсмен провёл три поединка и одержал две победы.