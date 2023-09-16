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Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира в Элисте

Ранее россиянин заявил, что получил контузию.
16 сентября 2023 08:02
автор: Александр Поволоцкий

Российский спортсмен Владимир Минеев одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо в титульном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Отметим, что бой проходил по правилам кикбоксинга. Минеев победил 37-летнего соперника нокаутом во втором раунде. Таким образом, 33-летний россиянин защитил чемпионский пояс.

Напомним, что в ноябре прошлого года Владимир досрочно победил другого бразильца Фернандо Родригеса.

Ранее Минеев сообщил, что получил контузию в зоне проведения СВО.

источник: «Советский спорт»
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