Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира в Элисте

Российский спортсмен Владимир Минеев одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо в титульном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Отметим, что бой проходил по правилам кикбоксинга. Минеев победил 37-летнего соперника нокаутом во втором раунде. Таким образом, 33-летний россиянин защитил чемпионский пояс.
Напомним, что в ноябре прошлого года Владимир досрочно победил другого бразильца Фернандо Родригеса.
Ранее Минеев сообщил, что получил контузию в зоне проведения СВО.
источник: «Советский спорт»