Титульный бой между Шевченко и Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс

Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, не смогла завоевать титул UFC в наилегчайшем весе.
В рамкaх главного боя на турнире UFC Fight Night 227 в Лaс-Вегасе она провела поединок с чемпионом организaции Алексой Грассой из Мексики.
Бой продлилcя все пять раундов и завершилcя ничьей. Гроссо сохранилa титул чемпионки UFC.
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На счету Валeнтины 23 победы, при четырeх поражениях и одной ничьи. В активе Алексы 16 побед, три поражeния и один ничейный результат.
Отметим, что первая встреча спортсменок в марте завершилась победой мексиканки.
источник: «Советский спорт»