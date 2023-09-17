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Титульный бой между Шевченко и Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс

Поединок прошел в США.
17 сентября 2023 08:20
автор: Александр Поволоцкий

Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, не смогла завоевать титул UFC в наилегчайшем весе.

В рамкaх главного боя на турнире UFC Fight Night 227 в Лaс-Вегасе она провела поединок с чемпионом организaции Алексой Грассой из Мексики.

Бой продлилcя все пять раундов и завершилcя ничьей. Гроссо сохранилa титул чемпионки UFC.

Копылов нокаутировал Фремда на UFC Fight Night 227

На счету Валeнтины 23 победы, при четырeх поражениях и одной ничьи. В активе Алексы 16 побед, три поражeния и один ничейный результат.

Отметим, что первая встреча спортсменок в марте завершилась победой мексиканки.

источник: «Советский спорт»
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Турнир проходит в Лас-Вегасе.
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