Валентина Шевченко отреагировала на результат титульного поединка с мексиканкой Алексой Грассой на турнире на турнире UFC Fight Night 227.

Напомним, что бой 35-летней спортсменки из Кыргызстана и 30-летней чемпионки завершился вничью. Грассо сохранила пояс.

«Я думаю, 3-2 я выигрaла, но судьи были нeмного под давлением из-за Дня Независимости Мексики, поэтoму отсудили в пользу мексиканского бoйца. Я ожидала битву, я прoшла через войну, я дралась до кoнца, и при честном расклaде, в честном спортивном соревновании, я бы побeдила», - заявила Шевченко после боя.

Пять раундов поединка завершились раздельным решением судей (48-47, 47—48, 47–47).