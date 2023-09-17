Алекса Грассо высказалась о возможном третьем поединке с Шевченко

Мексиканский боец Алекса Грассо высказалась о проведении третьего поединка против Валентины Шевченко из Кыргызстана.

Отметим, что второй бой спортсменок в Лас-Вегасе завершился вничью. Грассо защитила чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе

«Трилoгия с Шевченко? Пока нe знаю. Мне нужно пообщaться с тренерами, с менеджерoм. И посмотрим, что будeт дальше», — заявила после поединка Грассо.

Первая встреча состоялась в марте. На турнире UFC 285 и Шевченко уступила мексиканки удушающим приёмом в четвёртом раунде.