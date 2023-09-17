Роман Копылов оценил свои шансы в возможном бою против Шона Стрикленда

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов оценил свои шансы в возможном поединке против действующего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда.

— Чувствуете, что можете его побить?

— Конечно. У него и у меня — две руки и две ноги. Я тренируюсь в одном из лучших залов мира. Нужно «снять» его, да и все, — заявил Копылов в интервью «Матч ТВ».

Добавим, в ночь с 16 на 17 сентября Копылов одержал четвертую победу подряд в UFC, одолев американца Джоша Фремда во втором раунде. Теперь на счету россиянина 12 побед и два поражения в профессиональной карьере.