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Роман Копылов оценил свои шансы в возможном бою против Шона Стрикленда

В прошлом бою американец одолел Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC.
17 сентября 2023 20:13
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов оценил свои шансы в возможном поединке против действующего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда.

— Чувствуете, что можете его побить?

— Конечно. У него и у меня — две руки и две ноги. Я тренируюсь в одном из лучших залов мира. Нужно «снять» его, да и все, — заявил Копылов в интервью «Матч ТВ».

Добавим, в ночь с 16 на 17 сентября Копылов одержал четвертую победу подряд в UFC, одолев американца Джоша Фремда во втором раунде. Теперь на счету россиянина 12 побед и два поражения в профессиональной карьере.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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