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Объединенный мир борьбы предложил россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки

Предложение было выдвинуто во избежание возможных неприятных инцидентов.
Объединенный мир борьбы предложил россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки
18 сентября 2023 09:40
автор: Александр Бойченко
автор фото: Международная федерация борьбы

Руководство Объединенного мира борьбы (UWW) рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира в Белграде, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, 16 сентября, в субботу, в четвертьфинале соревнований по вольной борьбе россиянин Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого со счетом 16:4. Борцы не подошли друг к другу после объявления результатов поединка. Позже Магомедов заявил, что он всегда готов оказать дань уважения. В случае с Блесецким он понимал, что украинец не захочет идти на рукопожатие.

— Руководство Объединенного мира борьбы рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира во избежание инцидентов, если один из соперников откажется. Также российские судьи не могут быть назначены на схватки украинских борцов, а украинские судьи — на схватки с участием россиян, — приводит слова организации «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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