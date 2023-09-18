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«Если захотят завершить трилогию, давайте это сделаем». Грассо - об еще одном поединке с Шевченко

Спортсменки выступают в наилегчайшем дивизионе.
18 сентября 2023 10:33
автор: Александр Поволоцкий

Мексиканский боец Алекса Грассо выразил готовность провести третий бой с Валентиной Шевченко.

Напомним, в ночь на 17 сентября в рамках UFC Fight Night 227 действующая чемпионка организации и спортсменка из Кыргызтана провели второй поединок. Он завершился вничью, Гроссо сохранила пояс.

«Мне не нравится тормозить дивизион, так как у нас есть много девушек, которые ждут своей возможности, но все зависит от UFC. Если они захотят завершить трилогию, давайте это сделаем! Если нет, я дам шанс следующей девушке», — заявила Грассо на пресс-конференции.

Первая встреча бойцов состоялась в марте. Шевченко уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и уступила титул.

источник: «Советский спорт»
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