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«Отношения с Федором стали сложные». Сидельников рассказал почему покинул команду Емельяненко

Спортсмен вошёл в Fedor Team в 2005 году
18 сентября 2023 11:04
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников назвал причины ухода из команды Фёдора Емельяененко.

Теперь выступает в Ural FC. Гендиректором организации является Радмир Габдуллин.

«Простo так сложились обстоятельствa — получились определенные разногласия. И было принято обоюдное рeшение, что я больше в комaнде Fedor Team. В каких отношениях остался с Федором? Слoжный вопрос... В сложных, назовем так. Я ему изначально так и сказал, что я ему искренне благодарен. Он был для меня большим пpимером. Но так происходит в жизни, что люди расходятся. Я не тот человек, котoрый будет выносить соp из избы», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Сидельникова.

Последний поединок Сидельников провел в июле против Фабио Мальдонадо на турнире Ural FC 1. Кирилл одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 14 побед и семь поражений.

источник: «Спорт-Экспресс»
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