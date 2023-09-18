Иван Штырков озвучил свой гонорар за бой против Владимира Минеева

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, сколько миллионов рублей он может получить за бой против соотечественника Владимира Минеева.

— У нас по контракту прописано, что в случае реванша гонорары должны быть одинаковыми. Мною была озвучена сумма в десять миллионов рублей. Сколько заплатят Владимиру — мне без разницы. Это его деньги, деньги за которые его готовы увидеть люди. Я свою сумму огласил, на что мне дали согласие. Меня все устраивает, — заявил Штырков Mma.metaratings.ru.

В активе 35-летнего Штыркова 25 профессиональных поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел два поражения. Еще одно противостояние завершилось вничью.