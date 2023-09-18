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Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться

Поединок планируют в декабре.
Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться
18 сентября 2023 15:50
автор: Максим Скороходов
автор фото: RCC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил необходимость реванша с Александром Иличем из Сербии.

«Этот бой нужен. Объясню почему: реально досадное поражение, произошедшее сразу же. Да, можно сказать, что моргнул, можно сказать, не настроился, то есть вся подготовка прошла зря. И вдобавок, я считаю, что судья остановил рано. Все-таки я уже провёл 80 профессиональных поединков, и мне нужно было дать возможность хотя бы чуть-чуть попробовать вернуться. Я не говорю, выиграл бы я тогда, восстановился бы, не восстановился. Мы этого не узнаем. Но попробовать мне должны были дать вам.

Замена судей? Лично требовать я не буду, но постараюсь как-то поговорить с судьей, с рефери, чтобы они повнимательней относились к своей работе. В том поединке был иностранец, понятно, что бой международный, но мне кажется, что наши судьи тоже хорошо работают.

Буду готовиться стандартно у себя в зале в Омске в школе «Шторм». Это наш стиль. Мы верим в себя. Мы верим в свои силы, мы верим, что мы можем готовиться к разным боям, различного уровня. И Омск нам всегда помогал и платил тем же», - сказал Шлеменко, чьи слова приводит пресс-служба RCC

Илич нокаутировал Шлеменко через 22 секунды после начала боя на RCC 12, состоявшемся 26 августа.

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