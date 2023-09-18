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Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC

Боец в долгу перед промоушеном.
Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC
18 сентября 2023 16:21
автор: Максим Скороходов
автор фото: RCC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему продолжает выступать в RCC.

«Мне всегда было интересно выступать в RCC, я много выступаю в RCC, я много поединков там выиграл, выиграл серьезных бойцов. Меня хорошо встречает публика на RCC, меня там хорошо знают, что душой кривить, я считаю, что являюсь звездой RCC. Поэтому мне хотелось бы выступать в лиге. Также у меня есть ответственность перед теми людьми, которые приехали со всей России на тот бой против Илича, людьми, которые меня поддерживают, которые смотрели меня на экранах телевизора, и им было неприятно видеть то, что они видели. Многие из них даже не поняли, что случилось, поэтому я хочу исправить ту ситуацию и показать, что это было просто недоразумение», - приводит пресс-служба RCC слова Шлеменко.

Илич нокаутировал Шлеменко через 22 секунды после начала боя на RCC 12, состоявшемся 26 августа. В декабре промоушен обещал провести реванш данного поединка.

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