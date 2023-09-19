UFC анонсировал следующий бой Виктории Дудаковой

Сегодня, 19 сентября, пресс-служба UFC сообщила о том, что россиянка Виктория Дудакова проведет свой следующий поединок в промоушене 21 октября.

Бой состоится в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби, а её соперницей станет Джин Ю Фрей.

На счету 24-летней россиянки семь побед в семи боях. После победы в претендентской серии Даны Уайта она подписала контракт с UFC, и совершила дебют 15 июля 2023 года. В своем первом бою в промоушене Дудакова уже через 34 секунды после стартового гонга нокаутировала бразильянку Истелу Нунес.

Отметим, что в активе Джин Ю Фрей 20 боев, 11 побед и девять поражений.