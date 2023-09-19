Шон О'Мэлли поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге P4P

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Теперь американский проспект разделяет шестое место с нигерийским бойцом Камару Усманом.

В то же время, бразильский боец Алекс Перейра поднялся с 12-го на 11-е место, сместив американца Макса Холлоуэя.

Добавим, в своем прошлом поединке О'Мэлли расправился с соотечественником Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 292 в Бостоне (США). Шон нокаутировал оппонента во втором раунде и стал новым чемпионом легчайшего дивизиона.