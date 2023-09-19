Гилберт Бернс – о шансах Косты против Чимаева: у него нет моего сердца

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс оценил шансы своего соотечественника Пауло Косты в предстоящем бою на UFC 294 против непобежденного шведа Хамзата Чимаева.

«Коста — большой парень, но у него нет такого сердца, как у меня. У него нет джиу-джитсу, не угрозы приемами, нет защиты, которая могла бы заставить Хамзата не бороться. Коста сильный, но… Я ставлю шансы 50 на 50. Если Хамзат сумеет провести тейкдаун, это будет тяжелый вечер для Косты», — заявил Бернс Middle Easy.

Напомним, в марте 2022 года Бернс (22-6) провел поединок с Чимаевым (12-0) в рамках турнира UFC 273. Швед одолел бразильца, однако ему впервые в карьере не удалось оформить досрочную победу.

Добавим, в ближайшем бою Хамзат Чимаев встретится против бразильца Пауло Косты (14-2) в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет 22 октября.