ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гилберт Бернс – о шансах Косты против Чимаева: у него нет моего сердца

Бойцы подерутся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
19 сентября 2023 10:17
автор: Александр Бойченко

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс оценил шансы своего соотечественника Пауло Косты в предстоящем бою на UFC 294 против непобежденного шведа Хамзата Чимаева.

«Коста — большой парень, но у него нет такого сердца, как у меня. У него нет джиу-джитсу, не угрозы приемами, нет защиты, которая могла бы заставить Хамзата не бороться. Коста сильный, но… Я ставлю шансы 50 на 50. Если Хамзат сумеет провести тейкдаун, это будет тяжелый вечер для Косты», — заявил Бернс Middle Easy.

Напомним, в марте 2022 года Бернс (22-6) провел поединок с Чимаевым (12-0) в рамках турнира UFC 273. Швед одолел бразильца, однако ему впервые в карьере не удалось оформить досрочную победу.

Добавим, в ближайшем бою Хамзат Чимаев встретится против бразильца Пауло Косты (14-2) в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет 22 октября.

«Не хочу рисковать без нужды»: Сирил Ган – о возможном бое против Аспиналла
В своем прошлом поединке француз одолел Сергея Спивака.
19.09.2023 10:23
ММА
автор: Александр Бойченко
Шон О'Мэлли поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге P4P
Американский боец - действующий чемпион промоушена в легчайшем весе.
19.09.2023 09:51
ММА
автор: Александр Бойченко
UFC анонсировал следующий бой Виктории Дудаковой
Поединок состоится 21 октября в Абу-Даби.
19.09.2023 09:40
ММА
автор: Виталий Овсянников
Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC
Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC
Боец в долгу перед промоушеном.
18.09.2023 16:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться
Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться
Поединок планируют в декабре.
18.09.2023 15:50
ММА
автор: Максим Скороходов
Иван Штырков обнародовал свой гонорар за бой против Владимира Минеева
Контракт на поединок полностью согласован.
18.09.2023 11:48
ММА
автор: Александр Бойченко
«Отношения с Федором стали сложные». Сидельников рассказал, почему покинул команду Емельяненко
Спортсмен вошёл в Fedor Team в 2005 году
18.09.2023 11:04
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Если захотят завершить трилогию, давайте это сделаем». Грассо — о ещё одном поединке с Шевченко
Спортсменки выступают в наилегчайшем дивизионе.
18.09.2023 10:33
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Объединенный мир борьбы предложил россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки
Объединенный мир борьбы предложил россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки
Предложение было выдвинуто во избежание возможных неприятных инцидентов.
18.09.2023 09:40
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.