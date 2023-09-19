«Не хочу рисковать без нужды»: Сирил Ган – о возможном бое против Аспиналла

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган объяснил, почему не намерен драться в ближайшее время против англичанина Тома Аспиналла.

«Для меня это не имеет смысла. Я очень уважаю этих парней, благодаря им моя карьера развивается так стремительно. И теперь я хочу забраться на вершину, я претендент номер один. А Аспиналл только четвертый в рейтинге. Это бессмысленно, я уже доказал свою состоятельность.

Я не хочу снова рисковать без нужды. Я готов рисковать ради большой награды, то есть пояса», — сказал Ган MMA Hour.

Добавим, в активе Гана 14 профессиональных поединков, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения. В своем последнем выступлении француз одолел представителя Молдавии Сергея Спивака. Бой завершился уже во втором раунде. Поединок прошел в ночь со 2 на 3 сентября в Париже.