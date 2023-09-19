ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Не хочу рисковать без нужды»: Сирил Ган – о возможном бое против Аспиналла

В своем прошлом поединке француз одолел Сергея Спивака.
19 сентября 2023 10:23
автор: Александр Бойченко

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган объяснил, почему не намерен драться в ближайшее время против англичанина Тома Аспиналла.

«Для меня это не имеет смысла. Я очень уважаю этих парней, благодаря им моя карьера развивается так стремительно. И теперь я хочу забраться на вершину, я претендент номер один. А Аспиналл только четвертый в рейтинге. Это бессмысленно, я уже доказал свою состоятельность.

Я не хочу снова рисковать без нужды. Я готов рисковать ради большой награды, то есть пояса», — сказал Ган MMA Hour.

Добавим, в активе Гана 14 профессиональных поединков, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения. В своем последнем выступлении француз одолел представителя Молдавии Сергея Спивака. Бой завершился уже во втором раунде. Поединок прошел в ночь со 2 на 3 сентября в Париже.

Гилберт Бернс – о шансах Косты против Чимаева: у него нет моего сердца
Бойцы подерутся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
19.09.2023 10:17
ММА
автор: Александр Бойченко
Шон О'Мэлли поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге P4P
Американский боец - действующий чемпион промоушена в легчайшем весе.
19.09.2023 09:51
ММА
автор: Александр Бойченко
UFC анонсировал следующий бой Виктории Дудаковой
Поединок состоится 21 октября в Абу-Даби.
19.09.2023 09:40
ММА
автор: Виталий Овсянников
Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC
Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC
Боец в долгу перед промоушеном.
18.09.2023 16:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться
Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться
Поединок планируют в декабре.
18.09.2023 15:50
ММА
автор: Максим Скороходов
Иван Штырков обнародовал свой гонорар за бой против Владимира Минеева
Контракт на поединок полностью согласован.
18.09.2023 11:48
ММА
автор: Александр Бойченко
«Отношения с Федором стали сложные». Сидельников рассказал, почему покинул команду Емельяненко
Спортсмен вошёл в Fedor Team в 2005 году
18.09.2023 11:04
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Если захотят завершить трилогию, давайте это сделаем». Грассо — о ещё одном поединке с Шевченко
Спортсменки выступают в наилегчайшем дивизионе.
18.09.2023 10:33
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Объединенный мир борьбы предложил россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки
Объединенный мир борьбы предложил россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки
Предложение было выдвинуто во избежание возможных неприятных инцидентов.
18.09.2023 09:40
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.