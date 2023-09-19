Российский борец Садулаев не поборется за медаль ЧМ-2023 из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Адбулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира-2023 в Белграде (Сербия) из-за травмы шеи, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортсмен получил травму в полуфинальной схватке с Ахмедом Тажудиновым, которая прошла в понедельник, 18 сентября. Борец досрочно завершил поединок и выбыл из борьбы за золото. Сегодня он не сможет рассчитывать на бронзу, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии для участия в Играх-2024 в Париже.