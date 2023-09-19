Валентина Шевченко – о ничьей с Грассо: весь мир хотел бы услышать объяснения судьи

Киргизская девушка-боец смешанных единоборств Валентина Шевченко выразила уверенность, что победила в титульном бою против мексиканки Алексы Грассо.

«Я очень горжусь тем, что я сделала внутри октагона. Я знаю точно, что выиграла три раунда из пяти, забрала их. С другой стороны, я знаю, что некоторые вещи в пятом раунде были абсолютно несправедливыми. Я говорю об оценке 10-8. Майк Белл сделал необъяснимые вещи, и я думаю, что весь мир хотел бы услышать его объяснения», — заявила Шевченко The MMA Hour.

Напомним, бой завершился вничью после того, как судья Майк Белл отдал преимущество Грассо со счетом 10:8 в пятом раунде.

Таким образом, Шевченко не смогла вернуть себе чемпионский титул после поражения мексиканке в марте этого года на турнире UFC 285.