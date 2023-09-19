Рафаэль Физиев ответил на критику Махачева: покажу Исламу, что я могу бороться

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев отреагировал на критику чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

Ранее россиянин заявил, что Физиев не в состоянии справиться с любым борцом приличного уровня, а также то, что он никогда не войдет в топ-3 рейтинга UFC.

— Меня ничего от него задеть не может, потому что я от него ничего не жду. Сейчас я буду драться с Гамротом, с грэпплером, с борцом элитного уровня. Мне самому интересно, смогу ли я остановить его, смогу ли остановить борьбу такого уровня. Если остановим — покажем тому же Исламу, что я могу бороться, могу останавливать ребят с хорошей борьбой», — заявил Физиев Sport24.

Добавим, в активе Физиева 14 профессиональных поединков, в которых он 12 раз одержал победу и дважды проиграл. В прошлом бою азербайджанец уступил опытному американцу Джастину Гэтжи решением большинства судей.