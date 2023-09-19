ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рафаэль Физиев ответил на критику Махачева: покажу Исламу, что я могу бороться

В следующем бою азербайджанец сразится с поляком Матеушем Гамротом.
19 сентября 2023 22:25
автор: Александр Бойченко

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев отреагировал на критику чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

Ранее россиянин заявил, что Физиев не в состоянии справиться с любым борцом приличного уровня, а также то, что он никогда не войдет в топ-3 рейтинга UFC.

— Меня ничего от него задеть не может, потому что я от него ничего не жду. Сейчас я буду драться с Гамротом, с грэпплером, с борцом элитного уровня. Мне самому интересно, смогу ли я остановить его, смогу ли остановить борьбу такого уровня. Если остановим — покажем тому же Исламу, что я могу бороться, могу останавливать ребят с хорошей борьбой», — заявил Физиев Sport24.

Добавим, в активе Физиева 14 профессиональных поединков, в которых он 12 раз одержал победу и дважды проиграл. В прошлом бою азербайджанец уступил опытному американцу Джастину Гэтжи решением большинства судей.

источник: Sport24.ru
Участник СВО Минеев официально получил новый поединок
Участник СВО Минеев официально получил новый поединок
Поединок пройдет 18 ноября.
19.09.2023 19:25
ММА
автор: Степан Шереметьев
Валентина Шевченко – о ничьей с Грассо: весь мир хотел бы услышать объяснения судьи
Киргизская спортсменка не смогла вернуть себе чемпионский пояс.
19.09.2023 11:38
ММА
автор: Александр Бойченко
Российский борец Садулаев не поборется за медаль ЧМ-2023 из-за травмы
Таким образом, спортсмен точно не получит олимпийскую лицензию.
19.09.2023 11:30
ММА
автор: Александр Бойченко
«Не хочу рисковать без нужды»: Сирил Ган – о возможном бое против Аспиналла
В своем прошлом поединке француз одолел Сергея Спивака.
19.09.2023 10:23
ММА
автор: Александр Бойченко
Гилберт Бернс – о шансах Косты против Чимаева: у него нет моего сердца
Бойцы подерутся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
19.09.2023 10:17
ММА
автор: Александр Бойченко
Шон О'Мэлли поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге P4P
Американский боец - действующий чемпион промоушена в легчайшем весе.
19.09.2023 09:51
ММА
автор: Александр Бойченко
UFC анонсировал следующий бой Виктории Дудаковой
Поединок состоится 21 октября в Абу-Даби.
19.09.2023 09:40
ММА
автор: Виталий Овсянников
Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC
Шлеменко рассказал, почему выступает в RCC
Боец в долгу перед промоушеном.
18.09.2023 16:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться
Шлеменко высказался о реванше с Иличем: судьям нужно было дать мне попробовать вернуться
Поединок планируют в декабре.
18.09.2023 15:50
ММА
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.