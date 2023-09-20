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Валентине Шевченко потребуется операция на руке после поединка с Грассо

Киргизская спортсменка не смогла вернуть себе чемпионский пояс.
20 сентября 2023 10:55
автор: Виталий Овсянников

Боец UFC Валентина Шевченко из Кыргызстана сообщила в своих социальных сетях о том, что ей потребуется операция на руке.

Спортсменка получила травму 17 сентября в бою против мексиканки Алексы Грассо, который состоялся на турнире UFC Fight Night 227 и завершился вничью при достаточно спорном судействе.

«Вчера получила результаты о моей травме кисти. Оскольчатый перелом, требующий хирургического вмешательства», — написала Шевченко.

Первая встреча бойцов состоялась в марте. Шевченко уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и уступила титул Грассо.

источник: «Советский спорт»
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Два предыдущих поединка прошли в 2023 году.
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