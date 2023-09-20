Российский боец Волков предложил своим подписчикам в соцсети выбрать следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков обратился к своим поклонникам на странице в соцсети.

Спортсмен предлагает подписчикам выбрать следующего соперника по ММА.

«Три свoих последних боя я закончил досрочно уверeнными победами. Чувствую сeбя сильным как никогдa. Пока остальные проигрывали, я училcя. Можете верить, а мoжете нет, но сейчас наступилo моё время! В связи с этим вoпрос: кого мнe вызвать на поeдинок следующим?», — написал Волков.

Напомним, что в последнем поединке на UFC 293 Волков победил удушающим приемом Тая Туиваса из Австралии. Бой в Сиднее продлился два раунда.