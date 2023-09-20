ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рафаэль Физиев: я не верю, что Махачев поднимется в полусредний вес

В следующем бою азербайджанец сразится с поляком Матеушем Гамротом.
20 сентября 2023 13:09
автор: Виталий Овсянников

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев заявил, что действующий чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев не станет подниматься в полусредний дивизион.

«Я не верю, что Махачев поднимется в полусредний вес, потому что для него очень важно оставить преимущество в габаритах, весе, силе. Когда ты чуть погонял, габариты имеешь, то тактика лучше работает, поэтому ему нет смысла подниматься в более тяжелый дивизион», — заявил Физиев в интервью «Спорт-Экспресс».

Добавим, в активе Физиева 14 профессиональных поединков, в которых он 12 раз одержал победу и дважды проиграл. В прошлом бою азербайджанец уступил опытному американцу Джастину Гэтжи решением большинства судей. В следующем поединке шестой номер легкого веса сразится с поляком Матеушем Гамротом. Встреча состоится 23 сентября в мейн-ивенте турнира UFC в Лас-Вегасе.

источник: «Спорт-Экспресс»
Российский боец Волков предложил своим подписчикам в соцсети выбрать следующего соперника
Последний бой спортсмен провёл 10 сентября.
20.09.2023 13:17
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Глава UFC Уайт раскритиковал одного из судей боя Шевченко и Грассо
Поединок прошел 16 сентября в Лас-Вегасе.
20.09.2023 11:58
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Валентине Шевченко потребуется операция на руке после поединка с Грассо
Киргизская спортсменка не смогла вернуть себе чемпионский пояс.
20.09.2023 10:55
ММА
автор: Виталий Овсянников
Уайт заявил, что UFC придётся провести третий бой между Шевченко и Грассо
Два предыдущих поединка прошли в 2023 году.
20.09.2023 10:14
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Непобежденный тяжеловес Газиев заработал контракт с UFC
Ранее спортсмен тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.
20.09.2023 09:46
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Рафаэль Физиев ответил на критику Махачева: покажу Исламу, что я могу бороться
В следующем бою азербайджанец сразится с поляком Матеушем Гамротом.
19.09.2023 22:25
ММА
автор: Александр Бойченко
Участник СВО Минеев официально получил новый поединок
Участник СВО Минеев официально получил новый поединок
Поединок пройдет 18 ноября.
19.09.2023 19:25
ММА
автор: Степан Шереметьев
Валентина Шевченко – о ничьей с Грассо: весь мир хотел бы услышать объяснения судьи
Киргизская спортсменка не смогла вернуть себе чемпионский пояс.
19.09.2023 11:38
ММА
автор: Александр Бойченко
Российский борец Садулаев не поборется за медаль ЧМ-2023 из-за травмы
Таким образом, спортсмен точно не получит олимпийскую лицензию.
19.09.2023 11:30
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.