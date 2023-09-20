Рафаэль Физиев: я не верю, что Махачев поднимется в полусредний вес

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев заявил, что действующий чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев не станет подниматься в полусредний дивизион.

«Я не верю, что Махачев поднимется в полусредний вес, потому что для него очень важно оставить преимущество в габаритах, весе, силе. Когда ты чуть погонял, габариты имеешь, то тактика лучше работает, поэтому ему нет смысла подниматься в более тяжелый дивизион», — заявил Физиев в интервью «Спорт-Экспресс».

Добавим, в активе Физиева 14 профессиональных поединков, в которых он 12 раз одержал победу и дважды проиграл. В прошлом бою азербайджанец уступил опытному американцу Джастину Гэтжи решением большинства судей. В следующем поединке шестой номер легкого веса сразится с поляком Матеушем Гамротом. Встреча состоится 23 сентября в мейн-ивенте турнира UFC в Лас-Вегасе.