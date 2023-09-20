В Союзе ММА России рассказали, как решить проблему отстранения российских спортсменов

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что собирается создать альтернативную федерацию, если международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) не вернёт российских спортсменов.

«Надеемся, что у нас в следующем году будет решение от международной Федерации IMMAF. Если в течение нескольких месяцев нас не вернут в ее состав, то мы будем создавать свою альтернативную международную федерацию. Очень много стран готовы нас поддержать. Со всеми есть общение. У нас есть контакты и с IMMAF, где нам приостановили членство. Там все руководство за то, чтобы вернуть нашу команду, но они испытывают политическое давление и не могут продавить этот момент и допустить нас», — приводит слова Тереньтева Metaratings.

Напомним, Союз ММА был временно лишён членства в IMMAF. Спортсмены не могут выступать в международных соревнованиях с 2022 года.