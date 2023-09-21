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Стал известен соглавный бой турнира UFC 295

Событие состоится 11 ноября.
21 сентября 2023 08:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 сентября, глава UFC Дана Уайт в своих социальных сетях официально назвал поединок, который станет соглавным событием турнира UFC 295.

Им станет бой за вакантный титул в полутяжёлом дивизионе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой. Поединок состоится 11 ноября.

Напомним, 11 июня 2022 года Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру и стал новым чемпионом промоушена среди полутяжей. Вскоре он был вынужден отказаться от титула из-за травмы.

11 декабря 2022 года в бою за вакантный титул встретились Ян Блахович и Магомед Анкалаев, однако встреча завершилась вничью. В итоге в январе 2023 года чемпионский пояс завоевал Джамаал Хилл, победивший Гловера Тейшейру, но и он вакантировал пояс из-за травмы.

Отметим, что Иржи Прохазка одержал уже 13 побед подряд. Алекс Перейра является экс-чемпионом UFC в среднем весе.

источник: «Советский спорт»
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