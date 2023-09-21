Дана Уайт объявил главный бой турнира UFC 296

Сегодня, 21 сентября, глава UFC Дана Уайт в своих социальных сетях официально назвал поединок, который станет главным событием турнира UFC 296.

Им станет бой за титул в полусреднем дивизионе между действующим чемпионом промоушена Леоном Эдвардсом и претендентом Колби Ковингтоном. Поединок состоится 16 декабря.

Отметим, что Ковингтон уже дважды пытался стать чемпионом, но оба раза уступал Камару Усману. Леон Эдвардс завоевал пояс в августе 2022 года, одержав победу над Усманом. В реванше он сумел отстоять свой титул.

На счету 32-летнего Эдвардса 26 боев, 21 победа, 3 поражения и 2 боя без результата. В активе Ковингтона 20 поединков, в 17-ти из которых он выиграл. Также на его счету 3 проигрыша.