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Дана Уайт объявил главный бой турнира UFC 296

Событие состоится 16 декабря.
21 сентября 2023 08:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 сентября, глава UFC Дана Уайт в своих социальных сетях официально назвал поединок, который станет главным событием турнира UFC 296.

Им станет бой за титул в полусреднем дивизионе между действующим чемпионом промоушена Леоном Эдвардсом и претендентом Колби Ковингтоном. Поединок состоится 16 декабря.

Отметим, что Ковингтон уже дважды пытался стать чемпионом, но оба раза уступал Камару Усману. Леон Эдвардс завоевал пояс в августе 2022 года, одержав победу над Усманом. В реванше он сумел отстоять свой титул.

На счету 32-летнего Эдвардса 26 боев, 21 победа, 3 поражения и 2 боя без результата. В активе Ковингтона 20 поединков, в 17-ти из которых он выиграл. Также на его счету 3 проигрыша.

источник: «Советский спорт»
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