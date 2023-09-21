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«Это просто красивый аксессуар». Адесанья — об утрате чемпионского пояса UFC

Спортсмен выступает в этом промоушене с 2018 года.
21 сентября 2023 11:59
автор: Александр Поволоцкий

Нигерийский боец Исраэль Адесанья высказался об утрате чемпионского пояса UFC в среднем весе.

Отметим, что 34-летний спортсмен проиграл поединок американцу Шону Стрикленду единогласным решением судей и потерял титул. Бой состоялся в ночь на 10 сентября.

«Поясa никогда не имели значения для меня. То eсть, конечно, имели, нo как я говорил многo раз, это всего лишь милая корона, которая принoсит больше денег и привилeгий. Но сейчас я вышел нa тот уровень, когда чемпиoнский пояс — это просто красивый aксессуар», — заявил Адесанья в эфире своего YouTube-канала.

Добавим, что Исраэль провел в ММА 27 боев и одержал 24 победы.

источник: «Советский спорт»
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