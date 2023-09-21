Матеуш Гамрот объяснил, почему желает выйти в октагон против Ислама Махачева

Польский боец UFC Матеуш Гамрот заявил о желании выйти в октагон против действующего чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева (Россия).

«Меня интересует только одно имя в легком дивизионе — это борец Ислам Махачев. Я надеюсь, что он победит Чарльза Оливейру и мы встретимся в будущем, через 2-3 года. Я думаю, когда мы встретимся в октагоне, то получим ответ на вопрос, кто из нас лучше в борьбе. По-моему, я самый лучший борец в легком дивизионе», — цитирует Гамрота MMA Junkie.

Напомним, 23 сентября Матеуш Гамрот проведет поединок против Рафаэля Физиева (Азербайджан) на турнире UFC в Лас-Вегасе. Исламу Махачеву предстоит защитить свой титул против Чарльза Оливейры 21 октября.