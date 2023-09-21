Марлон Вера: те, кто считает Хабиба Нурмагомедова лучшим во все времена — идиоты

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, поделился мнением о чемпионе промоушена в тяжёлом весе Джоне Джонсе. Американец в ноябре должен провести очередной титульный бой против Стипе Миочича.

«Некоторые из вас, идиотов, до сих пор называют Хабиба величайшим во все времена... Ржу не могу», — написал Вера на своей странице в соцсетях.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в UFC. Свой последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254, состоявшемся в Дубае (ОАЭ), он одержал победу над Джастином Гэтжи. Сразу после боя россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Предстоящий бой Джо Джонса станет для него уже 15 титульным в UFC. Его последним соперником был француз Сириль Ган, победу над которым он одержал в марте 2023 года на турнире UFC 285.