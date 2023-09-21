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Стерлинг считает, что Дэйна Уайт был счастлив, когда Алджамейн проиграл Шону О'Мэлли»

Американец отправил своего соперника в нокаут во втором раунде.
21 сентября 2023 16:48
автор: Степан Шереметьев

Ямайский боец UFC Алджамейн Стерлинг поделился мнением о поражении от американца Шона О'Мэлли в титульном поединке UFC в легчайшем весе.

Напомним, что в середине августа Стерлинг уступил О'Мэлли нокаутом во втором раунде и потерял чемпионский пояс.

«Я знаю, что Дэйна Уайт был счастлив, когда я проиграл. Еще бы! Курица, которая несет золотые яйца, выиграла бой. Хотя такое могло произойти в одном случае из десяти. Все знали, что я должен был победить», — сказал Стерлинг в интервью The MMA Hour.

Отметим, что Стерлинг провел 27 боев в ММА, одержал 23 победы и потерпел четыре поражения.

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