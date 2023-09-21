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Показан первый эпизод документального сериала «Большая битва» с участием уральских бойцов ММА

В Екатеринбурге в Академии единоборств РМК состоялся показ документального сериала о смешанных единоборствах «Большая битва», продюсером которого выступил Сергей Бондарчук.
Показан первый эпизод документального сериала «Большая битва» с участием уральских бойцов ММА
21 сентября 2023 16:50
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автор фото: Советский спорт

В фильме снялись все известные спортсмены страны, в том числе спортсмены из команды «Архангел Михаил»: Иван Штырков, Петр Ян и Марина Мохнаткина, а также глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

«Здорово, что у киноиндустрии появился интерес к нашему виду спорта. Многие люди не видят путь бойцов ММА, не знают, как они готовят себя к боям и физически, и эмоционально. Каждая битва для нас — это как большой стресс, так и огромный всплеск адреналина, которого потом сильно не хватает в обычной жизни. Уверен, что мне с другими бойцами удалось рассказать о том, как и кто становится успешным спортсменом, а также доказать, что вся наша профессиональная жизнь — это одна большая битва», - говорит Иван Штырков.

Олег Тактаров, Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев — каждый из них внес огромный вклад в развитие смешанных единоборств, но никогда никто из них откровенно не рассказывал о том, чего стоит победа в ММА.

Пот и кровь профессиональных бойцов — их путь к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить в клетку.

Отметим, что общероссийская премьера состоится 22 сентября на видеосервисе Wink и войдет в линейку Wink Originals. Проект реализован при поддержке Института развития интернета.

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