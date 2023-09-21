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Газиев объяснил, почему мечтает подраться на одном турнире с Джоном Джонсом

Ранее боец заработал контракт с UFC.
21 сентября 2023 17:37
автор: Степан Шереметьев

Российский боец Шамиль Газиев рассказал о своих пожеланиях насчет дебюта в промоушене UFC.

Ранее Газиев досрочно победил американца Грега Веласко на турнире Dana White Contender Series и заработал контракт с UFC.

«Я бы хотел попросить UFC поставить мне бой на одном турнире с Джоном Джонсом. Открыть кард и объявить, что сегодня я открываю кард, но моя цель — подраться с парнем из главного события вечера. Если UFC даст мне такой шанс, я буду очень счастлив открыть исторический кард», — приводит слова Газиева MMA Junkie.

Отметим, что Газиев провел 14 боев в ММА и одержал 14 побед.

Что касается Джонса, то он проведет защиту чемпионского титула UFC в тяжелом весе в бою против американца Стипе Миочича на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) 11 ноября.

источник: MMA Junkie
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