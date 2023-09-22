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Четыре штрафа за перевес: полные итоги взвешивания участников RCC Intro 28

Завтра в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК состоится турнир RCC Intro 28, который возглавит бой Асылжана Бакытжанулы и Владимира Селиверстова. В прямом эфире турнир покажет телеканал UDAR.
Четыре штрафа за перевес: полные итоги взвешивания участников RCC Intro 28
22 сентября 2023 12:23
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автор фото: Советский спорт

Сегодня все участники шоу прошли обязательное медицинское обследование и фиксацию веса. Сразу четыре бойца превысили лимит своих весовых категорий.

Асылжан Бакытжанулы показал на весах 94,90 кг, при лимите до 93 кг, он получил штраф 20% от гонорара в пользу Владимира Селиверстова.

Похожая ситуация произошла в парах Назрулоев Халим vs Марсело Гуарилья и Халатян Гор vs Ахмадов Сафармамад. Марсело Гуарилья и Ахмедов Сафармамад получат штрафы 20% от гонорара в пользу соперников.

Еще один штраф в паре Шумаев Сергей vs Пурширмухаммад Мухаммадреза. Бойцы договорились о поединке в промежуточном весе 125 кг, но иранец вышел за лимит, поэтому отдаст 10 процентов в пользу соперника.

Полные итоги взвешивания турнира RCC Intro 28:

1 пара, 3 р. по 5 мин., 68 кг | Профессиональный ММА
67,90 кг - Саралиев Ахмед (2-0), Грозный, Россия
68 кг - Кодзоев Магомед (3-2), Малгобек, Ингушетия

2 пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,60 кг - Новиков Александр (3-1), Барнаул, Россия
77,20 кг - Цапенко Михаил (4-2), Москва, Россия

3 пара, 3 р. по 3 мин., до 77 кг | Профессиональный кикбоксинг
76,80 кг - Васильев Александр (дебют), Екатеринбург, Россия
77,30 кг - Келат Али (12-2), Стамбул, Турция

4 пара, 3 р. по 5 мин., 57 кг | Профессиональный ММА
57,46 кг - Халатян Гор (5-2-1), Екатеринбург, Россия
58,34 кг - Ахмадов Сафармамад (5-1-2), Москва, Россия

5 пара, 3 р. по 3 мин., 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг
122,35 кг - Шумаев Сергей (3-1), Новосибирск, Россия
125,8 кг - Пурширмухаммад Мухаммадреза (-), Тегеран, Иран

6 пара, 3 р. по 5 мин., до 80 кг | Профессиональный ММА
80 кг - Караваев Артур (17-8), Екатеринбург, Россия
79,70 кг - Туганбаев Жакып (9-2), Бишкек, Кыргыстан

7 пара, 3 р. по 3 мин., до 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг
107,45 кг - Веселкин Сергей (13-3), Москва, Россия
101,05 кг - Багужаев Ахмад (-), Ош, Киргизия

8 пара, 3 р. по 5 мин., 61,2 кг | Профессиональный ММА
61,25 кг - Назрулоев Халим (7-0), Екатеринбург, Россия
62,6 кг - Марсело Гуарилья (20-9-1), Бразилия

9 пара, 3 р. по 3 мин., до 75 кг | Профессиональный кикбоксинг
75 кг - Хамбахадов Сайфуллах (47-14), Грозный, Россия
74,95 кг - Джамал Юсупов (-), Бурса, Турция

10 пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,50 кг - Хамзин Ильяс (11-3), Екатеринбург, Россия
76,75 кг - Ричард Годой (15-5), Куритиба, Бразилия

11 пара, 5 р. по 3 мин., до 70 кг | Профессиональный кикбоксинг
70,70 кг - Акопян Жора (27-3), Минск, Беларусь
70,85 кг - Ульянов Алексей (44-8-1), Прокопьевск, Россия

12 пара, 3 р. по 5 мин., до 93 кг | Профессиональный ММА
94,90 кг - Асылжан Бахытжанулы (14-4-1), Алматы, Казахстан
93,15 кг - Селиверстов Владимир (14-5), Сызрань, Россия

источник: «Советский спорт»
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