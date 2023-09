Четыре штрафа за перевес: полные итоги взвешивания участников RCC Intro 28

Сегодня все участники шоу прошли обязательное медицинское обследование и фиксацию веса. Сразу четыре бойца превысили лимит своих весовых категорий.



Асылжан Бакытжанулы показал на весах 94,90 кг, при лимите до 93 кг, он получил штраф 20% от гонорара в пользу Владимира Селиверстова.



Похожая ситуация произошла в парах Назрулоев Халим vs Марсело Гуарилья и Халатян Гор vs Ахмадов Сафармамад. Марсело Гуарилья и Ахмедов Сафармамад получат штрафы 20% от гонорара в пользу соперников.



Еще один штраф в паре Шумаев Сергей vs Пурширмухаммад Мухаммадреза. Бойцы договорились о поединке в промежуточном весе 125 кг, но иранец вышел за лимит, поэтому отдаст 10 процентов в пользу соперника.



Полные итоги взвешивания турнира RCC Intro 28:



1 пара, 3 р. по 5 мин., 68 кг | Профессиональный ММА

67,90 кг - Саралиев Ахмед (2-0), Грозный, Россия

68 кг - Кодзоев Магомед (3-2), Малгобек, Ингушетия



2 пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,60 кг - Новиков Александр (3-1), Барнаул, Россия

77,20 кг - Цапенко Михаил (4-2), Москва, Россия



3 пара, 3 р. по 3 мин., до 77 кг | Профессиональный кикбоксинг

76,80 кг - Васильев Александр (дебют), Екатеринбург, Россия

77,30 кг - Келат Али (12-2), Стамбул, Турция



4 пара, 3 р. по 5 мин., 57 кг | Профессиональный ММА

57,46 кг - Халатян Гор (5-2-1), Екатеринбург, Россия

58,34 кг - Ахмадов Сафармамад (5-1-2), Москва, Россия



5 пара, 3 р. по 3 мин., 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг

122,35 кг - Шумаев Сергей (3-1), Новосибирск, Россия

125,8 кг - Пурширмухаммад Мухаммадреза (-), Тегеран, Иран



6 пара, 3 р. по 5 мин., до 80 кг | Профессиональный ММА

80 кг - Караваев Артур (17-8), Екатеринбург, Россия

79,70 кг - Туганбаев Жакып (9-2), Бишкек, Кыргыстан



7 пара, 3 р. по 3 мин., до 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг

107,45 кг - Веселкин Сергей (13-3), Москва, Россия

101,05 кг - Багужаев Ахмад (-), Ош, Киргизия



8 пара, 3 р. по 5 мин., 61,2 кг | Профессиональный ММА

61,25 кг - Назрулоев Халим (7-0), Екатеринбург, Россия

62,6 кг - Марсело Гуарилья (20-9-1), Бразилия



9 пара, 3 р. по 3 мин., до 75 кг | Профессиональный кикбоксинг

75 кг - Хамбахадов Сайфуллах (47-14), Грозный, Россия

74,95 кг - Джамал Юсупов (-), Бурса, Турция



10 пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,50 кг - Хамзин Ильяс (11-3), Екатеринбург, Россия

76,75 кг - Ричард Годой (15-5), Куритиба, Бразилия



11 пара, 5 р. по 3 мин., до 70 кг | Профессиональный кикбоксинг

70,70 кг - Акопян Жора (27-3), Минск, Беларусь

70,85 кг - Ульянов Алексей (44-8-1), Прокопьевск, Россия



12 пара, 3 р. по 5 мин., до 93 кг | Профессиональный ММА

94,90 кг - Асылжан Бахытжанулы (14-4-1), Алматы, Казахстан

93,15 кг - Селиверстов Владимир (14-5), Сызрань, Россия