Тактаров заявил, что проведет бой с участником мексиканской банды

Российский ветеран ММА Олег Тактаров сообщил о своих планах на следующий поединок.

Накануне стало известно, что реванш Тактарова и Монсона, намеченный на 29 сентября, не состоится.

«В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер. Он друг этой банды, которая промышляла на территории гостиницы продажей наркотиков. Влад Хрюнов договорился с помощью моего знакомого Денни Трехо. Он знает в Мексике всех бандитов», — приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в январе прошлого года Тактаров был жестоко избит в Канкуне (Мексика) из-за конфликта с охраной местного отеля.