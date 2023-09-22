ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тактаров заявил, что проведет бой с участником мексиканской банды

Ранее стало известно, что реванш Тактарова и Монсона, намеченный на 29 сентября, не состоится.
Тактаров заявил, что проведет бой с участником мексиканской банды
22 сентября 2023 12:44
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Российский ветеран ММА Олег Тактаров сообщил о своих планах на следующий поединок.

Накануне стало известно, что реванш Тактарова и Монсона, намеченный на 29 сентября, не состоится.

«В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер. Он друг этой банды, которая промышляла на территории гостиницы продажей наркотиков. Влад Хрюнов договорился с помощью моего знакомого Денни Трехо. Он знает в Мексике всех бандитов», — приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в январе прошлого года Тактаров был жестоко избит в Канкуне (Мексика) из-за конфликта с охраной местного отеля.

источник: «Метарейтинг»
Четыре штрафа за перевес: полные итоги взвешивания участников RCC Intro 28
Четыре штрафа за перевес: полные итоги взвешивания участников RCC Intro 28
Завтра в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК состоится турнир RCC Intro 28, который возглавит бой Асылжана Бакытжанулы и Владимира Селиверстова. В прямом эфире турнир покажет телеканал UDAR.
22.09.2023 12:23
ММА
Газиев объяснил, почему мечтает подраться на одном турнире с Джоном Джонсом
Ранее боец заработал контракт с UFC.
21.09.2023 17:37
ММА
автор: Степан Шереметьев
Показан первый эпизод документального сериала «Большая битва» с участием уральских бойцов ММА
Показан первый эпизод документального сериала «Большая битва» с участием уральских бойцов ММА
В Екатеринбурге в Академии единоборств РМК состоялся показ документального сериала о смешанных единоборствах «Большая битва», продюсером которого выступил Сергей Бондарчук.
21.09.2023 16:50
ММА
Стерлинг считает, что Дэйна Уайт был счастлив, когда Алджамейн проиграл Шону О'Мэлли
Американец отправил своего соперника в нокаут во втором раунде.
21.09.2023 16:48
ММА
автор: Степан Шереметьев
Марлон Вера: те, кто считает Хабиба Нурмагомедова лучшим во все времена — идиоты
Эквадорец забыл о культуре общения.
21.09.2023 13:51
ММА
автор: Виталий Стопин
Матеуш Гамрот объяснил, почему желает выйти в октагон против Ислама Махачева
Поляк хочет выяснить, чьи борцовские навыки лучше.
21.09.2023 13:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
«Это просто красивый аксессуар». Адесанья — об утрате чемпионского пояса UFC
Спортсмен выступает в этом промоушене с 2018 года.
21.09.2023 11:59
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Дана Уайт объявил главный бой турнира UFC 296
Дана Уайт объявил главный бой турнира UFC 296
Событие состоится 16 декабря.
21.09.2023 08:36
ММА
автор: Виталий Овсянников
Стал известен соглавный бой турнира UFC 295
Стал известен соглавный бой турнира UFC 295
Событие состоится 11 ноября.
21.09.2023 08:28
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.