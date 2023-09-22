Тактаров заявил, что проведет бой с участником мексиканской банды

Российский ветеран ММА Олег Тактаров сообщил о своих планах на следующий поединок.
Накануне стало известно, что реванш Тактарова и Монсона, намеченный на 29 сентября, не состоится.
«В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер. Он друг этой банды, которая промышляла на территории гостиницы продажей наркотиков. Влад Хрюнов договорился с помощью моего знакомого Денни Трехо. Он знает в Мексике всех бандитов», — приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.
Напомним, что в январе прошлого года Тактаров был жестоко избит в Канкуне (Мексика) из-за конфликта с охраной местного отеля.
источник: «Метарейтинг»