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Российский боец Шара Буллет дебютирует в UFC 294 против Бруно Силвы

На этом же турнире Махачев встретится с Оливейрой.
22 сентября 2023 14:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 22 сентября, пресс-служба UFC сообщила о том, что первый поединок российского бойца Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Соперника спортсмена из России станет бразилец Бруно Силва. Поединок состоится в рамках средней весовой категории.

Отметим, что главным событием турнира UFC 294 станет бой-реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона промоушена в легком весе.

Напомним, за всю карьеру в ММА Шарабутдин Магомедов провел 15 боев и одержал 15 побед. Ранее он никогда не выступал за рубежом.

источник: UFC.com
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