Подписан контракт на два поединка между Штырковым против Минеевым

Сегодня, 22 сентября, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, на которой президент RCC Николай Клименко и глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявили о подписании контракта на два поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

Первый бой будет проведен по правилам кикбоксинга и состоится 18 ноября. Второй поединок пройдет по правилам ММА. Ожидается, что он состоится осенью 2024 года на RCC.

Напомним, 26 августа на турнире Hardcore Boxing Штырков потерпел поражение от Константина Ерохина в бою по правилам бокса.

15 сентября российский спортсмен Владимир Минеев одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо в титульном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В активе 35-летнего Штыркова 25 профессиональных поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел два поражения. Еще одно противостояние завершилось вничью.