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Василевский заявил, что Махачев не является фаворитом в возможном бою с Ковингтоном

Впереди Ислама ждёт реванш с Чарльзом Оливейрой.
22 сентября 2023 16:37
автор: Александр Кожевников

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о возможном поединке чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и американца Колби Ковингтона, выступающего в полусреднем весе.

«У Ковингтона есть образ, он его поддерживает. Это позволяет ему оставаться в топе медийного пространства, поддерживать свой образ хулигана. Что касается боя, почему нет? Колби – боец с серьёзным бэкграундом. И поединок с Махачевым возможен, причём он был бы очень интересен. Ковингтон очень хорошо дышит, он разносторонний боец, работает на всех этажах, может поработать в партере.

Это не была бы лёгкая прогулка ни для одного, ни для другого. Ковингтон мог бы стать более серьёзным оппонентом, чем Волкановски. Он же габаритный очень. И поэтому это было бы интересно. Я даже не назвал бы Ислама фаворитом в этом бою», - приводит слова Василевского «Чемпионат».

Напомним, Ислам Махачев предложил UFC организовать ему бой против Леона Эдвардса, а затем вызвал на бой Александра Волкановски. Однако в итоге он получил в соперники Чарльза Оливейру. Бой между ними состоится 21 октября в главном событии UFC 294.

В последний раз Колби Ковингтон выходил в октагон 5 марта 2022 года против Хорхе Масвидаля, и победил его единогласным решением судей.

источник: Чемпионат.com
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