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Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счёт чего можно добиться успеха в ММА

Российский спортсмен завершил выступления в октагоне в 2020 году.
22 сентября 2023 16:56
автор: Глеб Шевяков

Бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл, что необходимо человеку для достижения высоких целей в смешанных единоборствах.

«Целеустремленность, терпение и дисциплина. И еще конкурентоспособность. Это когда ты попадаешь в конкурентоспособную среду. Вот ты приходишь в зал, и там 20 человек, которые могут тебя «уработать». И ты каждый день с ними работаешь и проходишь через все это. Это очень тяжелая вещь. Ты либо психологически ломаешься, либо становишься сильнее», — рассказал 35-летний атлет в документальном сериале «Большая битва».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в марте 2021 года. В своём последнем поединке на турнире UFC 254 в 2020 году он победил американца Джастина Гейджи и сохранил статус непобеждённого бойца в лёгком весе. Всего в ММА россиянин провёл 29 боёв и во всех одержал победы.

источник: «Советский спорт»
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