Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счёт чего можно добиться успеха в ММА

Бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл, что необходимо человеку для достижения высоких целей в смешанных единоборствах.

«Целеустремленность, терпение и дисциплина. И еще конкурентоспособность. Это когда ты попадаешь в конкурентоспособную среду. Вот ты приходишь в зал, и там 20 человек, которые могут тебя «уработать». И ты каждый день с ними работаешь и проходишь через все это. Это очень тяжелая вещь. Ты либо психологически ломаешься, либо становишься сильнее», — рассказал 35-летний атлет в документальном сериале «Большая битва».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в марте 2021 года. В своём последнем поединке на турнире UFC 254 в 2020 году он победил американца Джастина Гейджи и сохранил статус непобеждённого бойца в лёгком весе. Всего в ММА россиянин провёл 29 боёв и во всех одержал победы.