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Гаджиев раскрыл гонорары Минеева и Штыркова за два боя

Первый поединок состоится 18 ноября 2023 года в городе Сочи.
22 сентября 2023 17:10
автор: Степан Шереметьев

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился информацией о гонорарах Владимира Минеева и Ивана Штыркова за два боя.

«Гонорар Минееву за бой со Штырковым по правилам в ММА будет меньше его гонорара за бой по кикбоксингу. Но у нас есть договорённость относительно рекламных возможностей, которые мы можем монетизировать. С учётом этого, думаю, Вова за два боя заработает около 30 млн», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

До этого появилась информация о назначении боя по правилам кикбоксинга. Первый поединок состоится 18 ноября 2023 года в городе Сочи, а реванш ожидается осенью 2024-го.

источник: Чемпионат.com
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