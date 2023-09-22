Гаджиев объяснил, за счёт чего Ян может вновь оказаться в топе UFC

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил форму российского бойца смешанного стиля Петра Яна, который проиграл три поединка кряду в UFC.

«Мы привыкли, что Пётр выигрывает, а тут серия поражений. Сейчас может одержать одну победу и обратно залететь в топы. На мой взгляд, его следующий бой и будет определяющим», – приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, что Ян уступил американцам Алджамейну Стерлингу на UFC 27 и Шону О’Мэлли на UFC 280, а также проиграл представителю Грузии Мерабу Двалишвили на UFC Fight Night 221.