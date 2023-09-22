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Вудли заявил о готовности вернуться в UFC ради одного боя

Речь о поединке с Адесаньей.
22 сентября 2023 18:31
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC, американский боец Тайрон Вудли заявил, что он хотел бы вернуться в октагон ради боя с бывшим чемпионом среднего веса UFC Исраэлем Адесаньей.

«Единственный человек, которого я бы просто хотел побить к чёртовой матери — это Исраэль Адесанья. Он мне не нравится», – сказал Вудли на канале JAXXON Podcast в YouTube.

Адесанья проиграл титул в поединке с американцем Шоном Стриклендом. Адесанья потерпел поражение единогласным решением судей и потерял титул. Бой состоялся в ночь на 10 сентября.

Исраэль провёл в ММА 27 боев и одержал 24 победы.

источник: «Советский спорт»
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