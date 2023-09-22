Колби Ковингтон уверен в досрочной победе над Леоном Эдвардсом

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон поделился ожиданиями от титульного поединка против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса.

«У меня великолепные навыки борьбы и ударки, я собираюсь потушить ему свет. Этот бой не продлится все 25 минут.

Мой прогноз – полная доминация, с первой секунды и до моей победы. У него не будет даже проблеска надежды на успех. Я хочу так его победить, чтобы он не захотел делать реванш», – заявил Ковингтон журналисту Джеймсу Линчу.

В последний раз Колби Ковингтон выходил в октагон 5 марта 2022 года против Хорхе Масвидаля, и победил его единогласным решением судей.

Титульный бой против Эдвардса пройдет в ночь с 16 на 17 декабря в рамках турнира UFC 296.