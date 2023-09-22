Камил Гаджиев высказался об отставке Фёдора Емельяненко с поста главы Союза ММА России

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России.

«Деятельность Фёдора Емельяненко на посту главы Союза ММА? Могу очень просто это прокомментировать — ему это не нужно. И он, в принципе, дал это понять. Он по большому счёту поддержал своё намерение лишить возможности Радмира Габдуллина занимать этот пост. И Фёдор понимал, что для того, чтобы проголосовали не за Радмира, оппонентом должен стать он сам. Он выдвинулся, и все проголосовали за него, потому что Фёдор — это Фёдор», – приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Добавим, Емельяненко подал в отставку с должности президента Союза ММА России 19 августа. Он работал на этом месте в периоды с 2012 по 2018 год и с июня прошлого года по август 2023-го.