Колби Ковингтон грубо оскорбил Хамзата Чимаева: он сбежал из моего дивизиона

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался в грубой форме в сторону непобежденного шведа Хамзата Чимаева.

«Конечно, Хамзат теперь не в моем дивизионе, потому что эта собачья морда обосралась от страха и сбежала. UFC пытался организовать наш бой около полугода! Но этот парень – не профессионал.

Конечно, он сбежал из моего дивизиона в более легкий дивизион. Средний вес – это сборище парней, у которых две левых ноги! Они совершенно не атлетичные», – заявил Ковингтон журналисту Джеймсу Линчу.

В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится против бразильца Пауло Косты в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой пройдет в среднем весе.