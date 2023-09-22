Харитонов назвал условие, при котором можно победить Джона Джонса

Российский боец Bellator Сергей Харитонов высказался о титульных перспективах Александра Волкова и Сергея Павловича в тяжелом весе UFC.

«Павлович – очень мощный. Сейчас он возмужал, стал более уверен в себе. Волков опытнее Сергея, я считаю. Александр намного дольше в ММА, нежели Павлович. Хотя Сергей был чемпионом мира по универсальному бою.

Конечно, Джон Джонс – номер один на сегодняшний день. Просто рубиться с Джонсом очень тяжело. Он перехитрит, обманет, обыграет. Его оппонент должен быть супер-универсалом. В поединке против Джона нужно выкладываться в каждом раунде», – заявил Харитонов Mma.metaratings.ru.

Добавим, Джон вернулся в американский промоушен после трехлетнего перерыва. В своем последнем поединке он одолел француза Сирила Гана в первом раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Таким образом, Джонс завоевал чемпионский титул в тяжелом весе с рекордом 27-1.