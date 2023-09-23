Рахмонов и Фергюсон получили бои на турнире UFC 296 в США

Президент UFC Дана Уайт анонсировал поединки турнира UFC 296, который состоится 16 декабря.
Шестой номер рейтинга организации в полусреднем весе Шавкат Рахмонов из Казахстана проведет бой со Стивеном Томпсоном. Американец занимает седьмую строчку в дивизионе.
Отметим, что 28-летний Рахмонов в марте одержал пятую досрочную победу в UFC. В третьем раунде он победил Джеффа Нила из США удушающим приемом.
Также в этот вечер состоится поединок в легком весе между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Тони Фергюсоном.
Возглавит кард представитель Великобритании Леон Эдвардс и Колби Ковингтон из США. Они подерутся за титул UFC в полусреднем весе.
источник: UFC.com