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Рахмонов и Фергюсон получили бои на турнире UFC 296 в США

Вечер смешанных единоборств состоится в Лас-Вегасе.
23 сентября 2023 08:35
автор: Александр Поволоцкий

Президент UFC Дана Уайт анонсировал поединки турнира UFC 296, который состоится 16 декабря.

Шестой номер рейтинга организации в полусреднем весе Шавкат Рахмонов из Казахстана проведет бой со Стивеном Томпсоном. Американец занимает седьмую строчку в дивизионе.

Отметим, что 28-летний Рахмонов в марте одержал пятую досрочную победу в UFC. В третьем раунде он победил Джеффа Нила из США удушающим приемом.

Также в этот вечер состоится поединок в легком весе между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Тони Фергюсоном.

Возглавит кард представитель Великобритании Леон Эдвардс и Колби Ковингтон из США. Они подерутся за титул UFC в полусреднем весе.

источник: UFC.com
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