«Все знают, кто должен был победить». Шевченко — о втором бое с Грассо

Боец UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко считает не совсем справедливым результат последнего поединка с мексиканкой Алексой Грассо.

Напомним, что в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 227. В титульном бою наилегчайшего веса Грассо провела реванш с Шевченко. Поединок продлился пять раундов и завершился вничью. Пояс остался у мексиканки.

«Да, я всё ещё держала руку поднятой, но и она сделала то же самое. Это должна быть всего одна рука, поднятая за меня. Все знают правду. Хотя это было не то решение, на которое я надеялась, я всё равно подняла руку, и профессионалы, знающие этот вид спорта, которые смотрели бой, знают, кто победил в этом бою», – заявила Шевченко в эфире YouTube-канала Middle Easy.

Первая встреча бойцов состоялась в марте. Валентина уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и уступила титул Грассо.

Добавим, что глава UFC Дана Уайт раскритиковал одного из судей второго боя. Руководитель промоушена заявил, что готов организовать третий поединок между Шевченко и Грассо.