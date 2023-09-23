Штырков заявил, что Минеев точно не станет его другом

Популярный российский ММА-боец Иван Штырков ответил на вопрос, сможет ли он дружить со своим коллегой по виду спорта Владимиром Минеевым.

«Можем ли стать с Минеевыми друзьями? Вот говорят «от сумы и тюрьмы не зарекайся», здесь примерно такая же история. Наверное, друзьями мы точно не станем. Нас ничего не объединяет, Владимир живёт своей жизнью, делает своё дело, двигается по своей линии, я — по своей. Друзьями, скорее всего, не станем, такого общения, как с Магомедом Исмаиловым, не получится», – цитирует Ивана Штыркова издание «Чемпионат».

Напомним, вчера, 22 сентября, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, на которой президент RCC Николай Клименко и глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявили о подписании контракта на два поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

Первый бой будет проведён по правилам кикбоксинга и состоится 18 ноября. Второй поединок пройдёт по правилам ММА. Ожидается, что он состоится осенью 2024 года на RCC.