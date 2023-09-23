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Камил Гаджиев: уверен, что Штырков и Минеев пожмут друг другу руки

18 ноября между ними состоится бой по правилам кикбоксинга.
23 сентября 2023 10:49
автор: Андрей Тупиков

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«После боя, который состоится в ноябре, я уверен, что Штырков и Минеев пожмут друг другу руки», - передает слова Гаджиева корреспондент «Советского Спорта» Тупиков Андрей.

Напомним, вчера, 22 сентября, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, на которой президент RCC Николай Клименко и глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявили о подписании контракта на два поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

Первый бой будет проведён по правилам кикбоксинга и состоится 18 ноября. Второй поединок пройдёт по правилам ММА. Ожидается, что он состоится осенью 2024 года на RCC.

источник: «Советский спорт»
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