Камил Гаджиев: уверен, что Штырков и Минеев пожмут друг другу руки

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«После боя, который состоится в ноябре, я уверен, что Штырков и Минеев пожмут друг другу руки», - передает слова Гаджиева корреспондент «Советского Спорта» Тупиков Андрей.

Напомним, вчера, 22 сентября, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, на которой президент RCC Николай Клименко и глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявили о подписании контракта на два поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

Первый бой будет проведён по правилам кикбоксинга и состоится 18 ноября. Второй поединок пройдёт по правилам ММА. Ожидается, что он состоится осенью 2024 года на RCC.